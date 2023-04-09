Минобороны сообщило о формировании частей противовоздушной обороны ВКС России в новых регионах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сформировало части и соединения в новых регионах России, которые выполняют задачи противовоздушной обороны, сообщили в ведомстве.

"В новых регионах РФ сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там заявили, что в ходе проведения специальной военной операции применяются все современные средства ПВО: боевые машины "Панцирь-С" и С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.