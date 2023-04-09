Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Минобороны сообщило о формировании частей противовоздушной обороны ВКС России в новых регионах

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сформировало части и соединения в новых регионах России, которые выполняют задачи противовоздушной обороны, сообщили в ведомстве.

"В новых регионах РФ сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Там заявили, что в ходе проведения специальной военной операции применяются все современные средства ПВО: боевые машины "Панцирь-С" и С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.

ВКС России Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 апреля

Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

Twitch и Wikimedia грозят миллионные штрафы за неудаление запрещенного в РФ контента

Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

Департамент регионального развития правительства РФ возглавила Светлана Иванова

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

Большинство россиян не увидели дефицита нужных иностранных непродовольственных товаров

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Журналист Аркадий Бабченко признан иноагентом в РФ

Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

Следствие предъявило обвинение в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });