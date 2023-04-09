В Саратовской области 8 человек пострадали в столкновении пожарной машины с легковушкой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пожарный автомобиль столкнулся с легковушкой в саратовском поселке Духовницкое, сообщил глава Минздрава региона Олег Костин.

Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, написал Костин в своем телеграм-канале.

В частности, у семимесячного младенца, 6-летнего и 9-летнего мальчиков закрытые черепно-мозговые травмы, они госпитализированы. Еще двоим детям госпитализация не потребовалась. Взрослые отделались ушибами.