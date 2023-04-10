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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

У православных христиан началась Страстная седмица

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

В эти дни верующим предписывается строгий пост "ради Страстей Христовых", которые Он претерпел за грехи человечества. Кроме того, усиленным постом православные пытаются достойно подготовить себя к встрече светлого Христова Воскресения.

Все дни Страстной седмицы называются Великими - чтобы подчеркнуть важность последних событий земной жизни Христа. Это и чудеса, которые он сотворил, и Тайная вечеря, и предательство Иуды, а также суд над Спасителем, его восхождение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную Пятницу - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная неделя в ночь с субботы на воскресенье - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

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