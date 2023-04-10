Минобороны РФ планирует провести реформу войск ПВО-ПРО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство имеет планы по реформированию системы противовоздушной обороны страны, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин.

"О реформах в войсках ПВО-ПРО в настоящее время говорить преждевременно. Но они, несомненно, планируются и будут реализованы. Целью предстоящих изменений является развитие рода войск, направленное на совершенствование системы ПВО Российской Федерации", - заявил Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его данным, за прошедший год кратно возросла интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе специальной военной операции.

"В течение 2022 года израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году. Это на прямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО", - сказал Демин.