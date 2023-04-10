КС РФ обязал регионы определить, кто должен составлять протоколы о нарушении тишины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ обязал регионы устранить пробел в привлечении к ответственности нарушителей тишины.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС в понедельник.

Дело рассматривалось по жалобе москвича Павла Лакина. Он просил проверить конституционность положений закона "О прокуратуре РФ", абзаца части 6 статьи 28.3 (должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях) и предложения части 1 статьи 28.4 КоАП РФ (возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором), а также пункта 1 части 3 статьи 16.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях).

В ноябре 2020 года заявитель пожаловался в полицию на своих соседей с нижнего этажа, которые шумели и громко включали музыку. В возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" ему отказали, но указали на признаки административного правонарушения - несоблюдение тишины и покоя (КоАП Москвы). При этом полицейские отметили, что составление протокола о таком нарушении не входит в их полномочия.

Тогда Лакин обратился в прокуратуру, которая передала жалобу вновь в МВД. Полиция сослалась на принятое ранее решение об отказе в возбуждении дела.

Отменить это в судах заявителю не удалось. Суды разъяснили, что прокуратура в порядке надзора вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, однако такой надзор не осуществляется в отношении физлиц.

Рассмотрев жалобу, КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы закона "О прокуратуре" и положение КоАП РФ не противоречат Конституции России. У прокурора есть право возбуждать дела об административных правонарушениях, но на него не возложена такая обязанность.

"(Этот - ИФ) факт (...) не может рассматриваться как нарушение прав граждан с учетом того, что имеются и иные способы защиты. Полная же подмена прокурором органов (должностных лиц), уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, не согласовывалась бы с целями и задачами прокурорского надзора и с ролью ведомства в сфере государственного контроля", - указал КС.

В то же время неконституционен оспариваемый пункт 1 части 3 статьи 16.5 КоАП Москвы. Это объяснено тем, что поправки в столичное законодательство, согласно которым протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, составляются полицией по соглашению с местными чиновниками, были внесены лишь в 2022 году, спустя восемь лет после принятия соответствующего положения в КоАП РФ.

Эти поправки должны действовать со дня вступления в силу соглашения между правительством Москвы и МВД РФ, однако такое соглашение до сих пор не заключено.

"Более восьми лет в столице отсутствует возможность возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 КоАП Москвы (нарушение тишины и покоя граждан - ИФ). Это подрывает законные ожидания общества относительно того, что меры административной ответственности будут надлежащим образом применяться, и порождает сомнения в действенности конституционного правопорядка", - отметил КС.

Суд предписал, что законодателю Москвы (как и других российских субъектов) нужно внести изменения в акты. До этого протоколы о нарушении общественного порядка и безопасности в столице вправе составлять сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы. Полицейские при отсутствии соглашения между столичными властями и МВД обязаны им содействовать.

Также КС указал, что пересмотр вынесенных по делу Лакина судебных решений не приведет к восстановлению его прав, поэтому он может претендовать на компенсацию.