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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Смоленская АЭС вывела в плановый ремонт второй энергоблок

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС остановила второй энергоблок на плановый ремонт с выполнением работ по модернизации, сообщила пресс-служба атомной станции.

Энергоблок был отключен от сети 8 апреля. По плану работы должны продлиться 40 суток. Специалисты предполагают сократить этот срок до 39 суток.

В ходе ремонта будет выполнено регламентное обслуживание и диагностика основного и вспомогательного оборудования. В частности, планируется провести работы по внутриреакторному контролю 140 технологических каналов и 20 каналов стержней управления защитой, оценку состояния графита и его прочности, ремонт оборудования систем безопасности, паротурбинных установок.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Смоленская АЭС
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