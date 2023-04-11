Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

В настоящее время в указанных субъектах РФ фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке.

Указывается, что принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.