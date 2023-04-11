Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

В настоящее время в указанных субъектах РФ фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке.

Указывается, что принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

ДНР ЛНР Госдума Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСИН передумала требовать от членов ОНК уведомлять за 48 часов о визитах в СИЗО

Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла закон об электронных повестках

Госдума приняла закон об электронных повестках

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

"Форум гражданского общества Россия-ЕС" признан нежелательным в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });