Песков призвал проверить на достоверность видеозапись якобы казни украинского военного

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Распространяемая в соцсетях видеозапись якобы обезглавливания украинского военнопленного российскими военнослужащими нуждается в проверке на достоверность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала нужно проверить достоверность этих кадров. Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать распространяемые в соцсетях видеоматериалы.

При этом Песков подчеркнул, что "прежде всего в мире фейков мы живем, и нужно проверить достоверность этой съемки".