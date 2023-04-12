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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Песков призвал проверить на достоверность видеозапись якобы казни украинского военного

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Распространяемая в соцсетях видеозапись якобы обезглавливания украинского военнопленного российскими военнослужащими нуждается в проверке на достоверность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала нужно проверить достоверность этих кадров. Безусловно, это ужасные кадры, и сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать распространяемые в соцсетях видеоматериалы.

При этом Песков подчеркнул, что "прежде всего в мире фейков мы живем, и нужно проверить достоверность этой съемки".

Дмитрий Песков Украина
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