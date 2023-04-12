Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя кварталами Артемовска (Бахмута), нанесены удары по резервам украинской армии, пытавшимся пробиться в город, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами", - сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывали действия украинских военных на флангах штурмовых отрядов.

"Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - сказал Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки в этом районе российская авиация совершила восемь самолетовылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи.

"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - добавил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Вагнер Игорь Конашенков Артемовск Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Осужденная в Белоруссии Софья Сапега согласилась на экстрадицию в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });