Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя кварталами Артемовска (Бахмута), нанесены удары по резервам украинской армии, пытавшимся пробиться в город, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами", - сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывали действия украинских военных на флангах штурмовых отрядов.

"Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР)", - сказал Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки в этом районе российская авиация совершила восемь самолетовылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи.

"Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град", - добавил Конашенков.