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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Экс замглавы Московской таможни Цуканов получил 5 лет колонии строгого режима за взятку

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов приговорен к 5 годам колонии строгого режима за взятку в полмиллиона рублей, сообщила в среду столичная прокуратура.

Цуканов признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки).

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры Цуканов приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также лишил Цуканова права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

По версии следствия, в октябре 2020 года Цуканов "лично получил от представителей коммерческой организации, в отношении которой таможенным органом проводилась проверка, 500 тыс. рублей".

В прокуратуре уточнили, что деньги передавались за "активизацию работы подчиненных ему работников по описи изъятого у указанной организации товара, нечинение препятствий и помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарно-материальным ценностям представителям коммерческой организации для их дальнейшего таможенного декларирования".

После получения денег Цуканов был задержан.

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