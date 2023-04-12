Втрое больше россиян стали ждать экспедиции на Марс и создания обитаемой базы на Луне

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (45%) допускает возможность того, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый космический корабль с Земли долетит до Марса, тогда как в 2014 году так считал лишь каждый шестой (16%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что в настоящее время более трети сограждан (37%) считают реальным создание в течение ближайших 50 лет постоянной обитаемой базы на Луне, тогда как девять лет назад респондентов, уверенных в этом, было почти втрое меньше (13%).

Согласно опросу, каждый третий (33%) не сомневается, что за данный период человечество научится добывать полезные ископаемые на других планетах, в 2014 году так считали 13% сограждан.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (21%) ожидает, что в течение ближайших 50 лет на орбите Земли появятся космические гостиницы, девять лет назад о таких ожиданиях говорили 5% сограждан.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 6-7 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.