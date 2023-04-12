Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Втрое больше россиян стали ждать экспедиции на Марс и создания обитаемой базы на Луне

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (45%) допускает возможность того, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый космический корабль с Земли долетит до Марса, тогда как в 2014 году так считал лишь каждый шестой (16%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что в настоящее время более трети сограждан (37%) считают реальным создание в течение ближайших 50 лет постоянной обитаемой базы на Луне, тогда как девять лет назад респондентов, уверенных в этом, было почти втрое меньше (13%).

Согласно опросу, каждый третий (33%) не сомневается, что за данный период человечество научится добывать полезные ископаемые на других планетах, в 2014 году так считали 13% сограждан.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (21%) ожидает, что в течение ближайших 50 лет на орбите Земли появятся космические гостиницы, девять лет назад о таких ожиданиях говорили 5% сограждан.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 6-7 апреля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ Марс Луна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

В Кремле скептично оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов

Песков заявил, что закон о цифровых повестках призван упорядочить работу военкоматов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });