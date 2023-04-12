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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин сообщил о проведении Россией 100 безаварийных космических пусков подряд

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных пусков подряд. Это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги", - сказал Путин в среду, выступая на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит осваивать космос. "Мы обязательно будем работать в этом направлении. Для нас это передовые, необходимые для Земли технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный и современный уровень безопасности страны", - сказал он.

По мнению президента, путь к технологическому суверенитету лежит через возрождение лучших просветительских традиций. "Используя передовые решения, нужно создавать наши собственные произведения, которые воплотят мечты юного поколения об открытиях", - сказал Путин.

Он пожелал успехов и достижений работникам космической отрасли. "Уверен, что все задуманное получится. На все вызовы мы дадим достойный ответ", - сказал глава государства.

Владимир Путин РФ космос
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