Российский истребитель подняли в воздух из-за самолета-разведчика Германии над Балтикой

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в среду подняли в воздух истребитель Су-27 из-за самолета-разведчика "Орион" ВМС Германии, который приближался к границе РФ над Балтийским морем.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", - сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявил центр.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - сообщил Национальный центр.