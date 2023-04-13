Мутко заявил, что 90% ипотек на новостройки выдаются по льготным программам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В России девять из десяти ипотечных кредитов на рынке новостроек выдаются по льготным программам с господдержкой, рассказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В прошлом году, несмотря на сложности, 46% выданных ипотечных кредитов были с господдержкой. И уже из 10 (единиц) приобретаемого жилья на первичном рынке 8 покупается с ипотекой, с господдержкой, - сообщил он. - И конечно, уже из 10 ипотек - 9 с господдержкой", - сообщил Мутко.

Он подчеркнул, что эти меры поддержки внесли огромный вклад, "в прошлом году дали возможность не так резко сузиться спросу".

"Сейчас набирает темпы "Семейная ипотека". В прошлом году мы распространили программу на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, как результат - увидели рост спроса на 70%. Конечно, эта мера поддержки существенно влияет на рынок", - подчеркнул Мутко.

Он отметил, что с помощью льготных ипотечных программ, оператором которых выступает институт развития, с 2018 года улучшили жилищные условия уже два миллиона семей, выдано кредитов на сумму более 5,5 трлн рублей. Кроме того, 500 тысяч многодетных семей получили выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

"ДОМ.РФ" в 2022 году сформировал новые подходы в работе, сделав упор на комплексную реализацию всех механизмов. Сейчас активы компании около 3 трлн рублей, в экономике работает уже 1,5 трлн, сказал ее гендиректор.