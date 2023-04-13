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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Глава "ДОМ.РФ" предложил снизить ставку по ипотеке на многокомнатные квартиры на 2 п.п.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ставка по ипотеке на многокомнатные квартиры на рынке новостроек может быть ниже базовой на 1-2 п.п., с таким предложением выступил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предлагаем правительству посмотреть на меры стимулирования приобретения квартир большего размера. Хотя бы, если семья берёт большую квартиру, на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку", - сказал гендиректор ДОМ.РФ.

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Он пояснил, что сейчас структура строящегося жилья в стране не соответствует запросу семей - 53% приходится на однокомнатные и малогабаритные квартиры, только 15% - на многокомнатные, в то время как семей из трех и более человек - более половины.

В 2022 году гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с Путиным предложил снизить ипотечную ставку при покупке квартир площадью более 55 кв.м. По его словам, это позволило бы изменить тренд с покупки "однушек" на покупку квартир большей площади.

ДОМ.РФ Виталий Мутко
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