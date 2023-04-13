Жители Воркуты в 20-градусный мороз остались без воды

Фото: Алексей Резниченко/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Дома и учреждения Воркуты попали под отключение воды в связи с инцидентом на Усинском водоводе, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Проводятся ремонтные работы. Подача водоснабжения на территории Воркуты приостановлена "до устранения причины" инцидента, говорится в сообщении.

Глава Коми Владимир Уйба на своей странице в соцсети написал, что в ночь на четверг произошла утечка на магистральном водопроводе.

По его словам, приоритетная задача - сохранить тепло в городе, поэтому в первую очередь все резервы воды направлены на центральную котельную.

По данным синоптиков, температура воздуха в Воркуте - минус 20 градусов.

Население города - около 60 тыс. человек.