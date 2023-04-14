Опрос показал, что 77% россиян видят в Китае дружественную страну

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дружественным в отношении России государством 77% россиян называют Китай, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что количество россиян, придерживающихся такого мнения по сравнению с прошлым годом, увеличилось - в 2022 году КНР дружественной страной называли 70% респондентов.

По данным ФОМ, почти две трети россиян (63%) полагают, что отношения между Москвой и Пекином за последний год улучшились, обратного мнения придерживаются 2% респондентов, о сохранении отношений на прежнем уровне говорит почти каждый четвертый (23%) и еще 12% сограждан затрудняются дать оценку развитию российско-китайских отношений.

Опрос был проведен с 31 марта по 2 апреля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.