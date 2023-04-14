Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря зарегистрирован в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Шлейф протянулся на расстояние более5 км в северо-восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.