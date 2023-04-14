Минобрнауки в 2024 году сохранит уровень квот для иностранных студентов

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки в следующем году планирует сохранить количество квот на бюджетные места в вузах для студентов-иностранцев, сообщил на форуме молодых ученых глава министерства Валерий Фальков.

"У нас обучается 395 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Несмотря на коронавирус и турбулентность, по итогам 2022 года у нас не сократилось количество поступающих, оно выросло, (...) квоты для иностранных студентов - до 30 тысяч в 2024 году", - сказал Фальков на форуме молодых ученых в Томске.

В 2022 году правительство увеличило до 23 тысяч количество бюджетных мест для иностранцев, в 2023 году оно выросло до 30 тысяч.