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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Минный тральщик "Лев Чернавин" спустили на воду в Петербурге

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации") спустило на воду восьмой по счету и седьмой серийный корабль противоминной обороны (ПМО) "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии спуска.

Как сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин, "Лев Чернавин" уже в этом году войдет в состав Балтийского флота.

"Корабли этого проекта подтвердили свои высокие мореходные боевые характеристики в ходе выполнения задач в различных частях Мирового океана", - отметил Мухаметшин.

По его словам, серия кораблей проекта 12700 в перспективе будет продолжена.

"Не буду раскрывать все тайны по их количеству, но смею вас заверить, что завод (СНСЗ - ИФ) будет обеспечен работой на долгие годы", - сказал Мухаметшин журналистам.

Корабль ПМО "Лев Чернавин" был заложен в 2020 году.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Корабли ПМО относятся к новому поколению минно-тральных сил. Они могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину – 62 м, ширину – около 10 м, полная скорость хода составляет около 16 узлов. Экипаж – более 40 человек.

"Средне-Невский судостроительный завод" основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов из четырех видов материалов: композитных, классических судостроительных, маломагнитной стали и алюминиево-магниевых сплавов. Предприятие входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация".

Петербург Средне-Невский судостроительный завод ВМФ РФ Балтийский флот Лев Чернавин
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