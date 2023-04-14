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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Россия в 2024 году вернется к разработке сверхтяжелой ракеты-носителя

Сроки ее создания оценивают в 8-9 лет

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2024 году вернется к разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса, данный комплекс предварительно будет создаваться на протяжении 8-9 лет, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"По крайней мере, чтобы лететь к Луне, говорить о серьезной экспансии и освоении, нужно иметь сверхтяжелый носитель. То есть иметь возможность выводить свыше 100 тонн на орбиту, чтобы долететь потом до Луны, довезти и прилунить необходимый груз. У нас этого носителя нет и даже не приступили еще серьезно к его созданию", - сказал Борисов на лекции для студентов профильных технических вузов.

"У нас поручение президента - создавать этот носитель, начиная со следующего года", - заявил он.

Борисов также отметил, что Луна может стать первым этапом перед освоением Марса. "Но без компетенций в пилотируемой космонавтике, без сверхтяжелого носителя, без нового транспортного пилотируемого комплекса, конечно, это все нереализуемо", - сказал Борисов.

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Роскосмос Юрий Борисов
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