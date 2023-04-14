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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Гранд сервис экспресс" планирует на треть увеличить перевозки пассажиров в Крым в сезон

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Оператор железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) в курортный сезон 2023 года ожидает заметный рост пассажиропотока на крымском направлении, сообщили "Интерфаксу" в службе внешних коммуникаций компании.

"На период курортного сезона - с мая по сентябрь 2023 года - компания "Гранд сервис экспресс" может предоставить пассажирам на поездах "Таврия" до 3 млн мест (в направлении в Крым и из Крыма) при наличии достаточного спроса, ожидаемого экспертами компании. Увеличение пассажиропотока при таком сценарии может составить до 36,5% по сравнению с прошлым годом", - считают в компании.

Такой прогноз в ГСЭ объяснили планируемой оптимизацией и расширением маршрутной сети, а также сохранением режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Ранее компания сообщала, что ждет рост пассажиропотока на крымском направлении на майские праздники в два раза в годовом выражении, до 200 тысяч человек.

ГСЭ также анонсировала запуск двух дополнительных поездов из Москвы в Симферополь с конца апреля.

Фирменные поезда компании "Таврия" обеспечивают постоянное железнодорожное сообщение с Крымом на двух основных маршрутах: Москва-Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Кроме того, компания запускает новые маршруты. В частности, поезда ГСЭ связали Симферополь с Кисловодском, Адлером, Екатеринбургом и другими городами.

В 2022 году ГСЭ перевезла поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).

Руководство ГСЭ в 2019 году предложило Минтрансу сделать компанию оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

Компания "Гранд сервис экспресс" зарегистрирована в 2002 году. Своих владельцев она не раскрывает.

ГСЭ Крым Гранд сервис экспресс Таврия
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