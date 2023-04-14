В посольство Финляндии в Москве поступил конверт с белым порошком

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В МИД России подтвердили сообщения о том, что в посольство Финляндии в Москве поступил конверт с белым порошком. Сообщается, что о результатах его изучения дипмиссия будет проинформирована.

"Можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам. При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными. Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ.

"Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося", - отмечается в ответе, размещенном на сайте МИД РФ.