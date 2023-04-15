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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Кремле заявили, что Путин будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу будет присутствовать на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент будет на Пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя", - сказал Песков журналистам.

16 апреля православные христиане встретят главный религиозный праздник года - Воскресение Христово (Пасху). Главное пасхальное богослужение в Москве в этом году начнется, как обычно, в субботу незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя, где патриарх Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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