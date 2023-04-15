МЧС РФ ввел усиленный режим пожарной безопасности на время празднования Пасхи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - МЧС России будет следить за обеспечением пожарной безопасности в местах массового скопления людей во время празднования Пасхи в усиленном режиме, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"В преддверии Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) сотрудники Госпожнадзора проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании", - говорится в сообщении.

"На объектах проведения богослужений в ночь с 15 на 16 апреля будут дежурить сотрудники МЧС", - добавили в министерстве, уточнив, что на его учете находятся более 10 тыс. храмов.

Во время праздника ведомством будет развернуто около 2,5 тыс. временных пожарных постов, а также привлечены свыше 9 тыс. человек и 685 тыс. единиц техники.