В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В храме Христа Спасителя в Москве незадолго до полуночи началось главное пасхальное богослужение.

Службу совершает патриарх Кирилл. Перед началом богослужения вокруг храма пройдет крестный ход, во время которого предстоятель Церкви возвестит о Воскресении Христовом.

Перед началом трансляции патриарх обратился к телезрителям с поздравлениями, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Он также пожелал, чтобы братские отношения снова крепко соединяли бы народы России и Украины, которые "некогда были единым народом", чтобы к ним вернулись мир, взаимоуважение, согласие, способность жить и работать вместе.

Богослужения этой ночи проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 40 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 млн жителей земли.