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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В храме Христа Спасителя в Москве незадолго до полуночи началось главное пасхальное богослужение.

Службу совершает патриарх Кирилл. Перед началом богослужения вокруг храма пройдет крестный ход, во время которого предстоятель Церкви возвестит о Воскресении Христовом.

Перед началом трансляции патриарх обратился к телезрителям с поздравлениями, пожелав крепкой и сильной веры, которая позволяет менять мир к лучшему. Он также пожелал, чтобы братские отношения снова крепко соединяли бы народы России и Украины, которые "некогда были единым народом", чтобы к ним вернулись мир, взаимоуважение, согласие, способность жить и работать вместе.

Богослужения этой ночи проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 40 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 млн жителей земли.

Россия Москва храм Христа Спасителя Пасха
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