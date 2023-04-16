Лавров 17-21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров с 17 по 21 апреля совершит поездку в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщает МИД РФ.

"Главу российского внешнеполитического ведомства ждёт насыщенная программа, включающая приём у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД", - говорится в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

"Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах. В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН", - отмечается в сообщении.