Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военные кафедры нужно создать в большем количестве "цифровых" вузов (вузы, которые готовят специалистов в сфере IT - ИФ), считает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Сегодня далеко не во всех цифровых вузах есть военные кафедры, военно-учебные центры. На наш взгляд, это достаточно странно. Сегодня цифровые профессии востребованы как никогда именно с точки зрения современных методов ведения войн и на фоне проведения СВО", - заявил Хинштейн на парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник.

По его словам, "операторы БПЛ - исключительно дефицитная сегодня специальность, специалисты в сфере информационной безопасности, защиты информации". "Даже в цифровых вузах, где есть военно-учебные центры, эти специальности преподаются не в полном объеме или не преподаются вовсе. Предлагаю записать такое предложение", - сказал он.