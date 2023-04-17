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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

МВД будет блокировать сайты о способах изготовления и выращивания наркотиков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России утвердили критерии оценки информации в интернете, содержащей сведения о наркотиках, для последующей блокировки данных ресурсов.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, внесению в единую автоматизированную систему сайтов с запрещенной в РФ информацией подлежат интернет-страницы, содержащие описание либо дающие представление о незаконном изготовлении, разработке и использовании наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также способах использования прекурсоров для их изготовления (за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром).

Также запрету подлежат сайты с описанием специальных условий для незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, способов повышения их урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям, совершенствования технологии выращивания, выведения новых запрещенных к культивированию сортов (в том числе если эти сведения изложены с использованием сленговых наименований указанных растений).

Кроме того, в МВД будут запрещать сайты с информацией о незаконном культивировании наркосодержащих растений, местах их дикого произрастания с описанием маршрутов проезда к ним, а также местах незаконного приобретения, ценах и способах незаконного получения всего указанного вида запрещенных веществ.

Вступление в силу приказа запланировано на 1 сентября 2023 года сроком на шесть лет.

МВД
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