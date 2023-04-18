Корабельная группа ТОФ провела в Японском море учебные ракетные стрельбы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа, состоящая из корвета "Громкий" и трех малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота, в ходе внезапной проверки боеготовности провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море.

После получения целеуказания от противолодочного вертолета Ка-27М, взлетевшего с борта корвета, два малых противолодочных корабля провели стрельбы глубинными бомбами из реактивных установок. Для уничтожения условной вражеской подлодки корвет применил торпеду малогобаритного противолодочного комплекса "Пакет".

Затем группа провела ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.