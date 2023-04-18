Атомные подводные лодки вышли в Тихий океан в рамках внезапной проверки ТОФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Тихом океане были развернуты стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки в рамках внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота РФ, сообщили журналистам в российском Минобороны.

"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выхода атомных подлодок из пункта базирования на Камчатке были задействованы морские тральщики из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России.

В военном ведомстве добавили, что отход подлодок осуществлялся под прикрытием дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности.

Корабли и подводные лодки ТОФ начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря, сообщило Минобороны России 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение российского ВМФ. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.