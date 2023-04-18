Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Атомные подводные лодки вышли в Тихий океан в рамках внезапной проверки ТОФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Тихом океане были развернуты стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки в рамках внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота РФ, сообщили журналистам в российском Минобороны.

"В ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота (ТОФ), которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выхода атомных подлодок из пункта базирования на Камчатке были задействованы морские тральщики из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России.

В военном ведомстве добавили, что отход подлодок осуществлялся под прикрытием дымовых завес, а безопасность их перехода обеспечивали военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств на скоростных плавсредствах.

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности.

Корабли и подводные лодки ТОФ начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря, сообщило Минобороны России 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение российского ВМФ. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.

ТОФ Тихий океан Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Военком Москвы анонсировал тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

Один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске, получил пожизненный срок

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });