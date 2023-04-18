Сторожевик "Неустрашимый" вернулся в состав Балтфлота после ремонта и модернизации

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) передал ВМФ России сторожевой корабль (СКР) "Неустрашимый" после ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба ОСК.

"Утвержден приемо-сдаточный акт по приемке сторожевого корабля "Неустрашимый" после завершения планового ремонта и модернизации на АО ПСЗ "Янтарь", - говорится в сообщении.

В период проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний на корабле была проверена работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса и ряда других систем.

"Неустрашимый" встал на плановый ремонт в 2014 году. Но сроки окончания ремонта были продлены по результатам дефектации, которая выявила гораздо больший объем работ, чем планировалось. Впоследствии корабль был серьезно модернизирован.

"До постановки на ремонт "Неустрашимый" прошел около 120 тыс. морских миль, совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан. Корабль участвовал в операциях против сомалийских пиратов и сопровождал торговые суда в районе Африканского Рога, являлся участником международных военно-морских учений Baltops, обеспечивал официальные визиты и участвовал в торжественных международных мероприятиях", - сообщает пресс-служба.

В ходе модернизации "Неустрашимого" выполнены работы по дооснащению корабля современными средствами навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей. Кроме того, восстановлена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи.

СКР "Неустрашимый" является первым построенным кораблем проекта 11540. Он построен на АО "ПСЗ "Янтарь" в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота.