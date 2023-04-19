КС РФ потребовал упростить выделение машино-мест в отдельные объекты недвижимости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными действующие правила перерегистрации машино-мест из долевой собственности в самостоятельные объекты недвижимости. Согласно опубликованному постановлению суда, они должны быть упрощены, а до этого момента хозяева парковок могут выделять их в натуре по суду без согласия совладельцев. Последние также лишаются преимущественного права выкупа машино-мест, являющихся общедомовой собственностью.

Правовой режим машино-мест в РФ долгое время не был нормативно урегулирован, и лишь с 2017 года в соответствии с законом № 315-ФЗ от 3 июля 2016 года появилась возможность регистрировать их как самостоятельные объекты недвижимости, которые можно продавать свободно, а не как долю в общедомовой собственности – с согласия совладельцев. Этим же законом был установлен упрощенный порядок преобразования машино-места из доли в праве собственности на нежилое помещение в самостоятельный объект недвижимого имущества. Часть 3 статьи 6 закона № 315-ФЗ предусматривает, что для этого согласие сособственников не требуется, если есть их общее соглашение или решение собрания о порядке пользования общим недвижимым имуществом.

Но именно эта норма помешала Ивану Короткову зарегистрировать на себя четыре парковочных места в новостройке, где еще не появился полный состав совладельцев с регистрацией собственности и какое бы то ни было соглашение между ними не было возможно. Серпуховский городской суд отказал в удовлетворении иска о выделе в натуре принадлежащих ему долей, сославшись на отсутствие упомянутых в части 3 статьи 6 закона № 315-ФЗ документов либо доказательств согласия сособственников. При этом суд исходил из того, что предложение о выделе долей Коротков должен был направить не только тем сособственникам, чьи доли были зарегистрированы (6048/10000), но и найти и уведомить владельцев незарегистрированных долей (3952/10000). Кроме того, добавил суд, регистрация прав на машино-места в помещении автостоянки возможна лишь одновременно. С этим согласились вышестоящие судебные инстанции.

После этого Коротков обратился с жалобой в КС РФ. Он счел, что часть 3 статьи 6 закона № 315-ФЗ "умаляет его право собственности", не позволяет выделить в натуре машино-место, обязывая его добыть труднодоступную информацию о тех участниках общей собственности, которые не зарегистрировали свои права в ЕГРН.

И с этим КС РФ по итогам рассмотрения жалобы согласился, в частности сославшись на то, что действующие требования являются фактически невыполнимыми. Суд признал оспариваемую норму неконституционной, так как в реальности она не гарантирует возможность зарегистрировать право собственности на машино-место.

Суд предписал правительству и депутатам исправить действующие правила. При этом он подчеркнул, что эти изменения не могут свестись к простому отказу в регистрации права собственности на машино-места как самостоятельного объекта недвижимости, в том числе если оно уже оформлено как доля в праве общей собственности.

Пока это не будет сделано, КС РФ разрешил судам по искам владельцев долей выделять их машино-места в натуре, если сохранение долевой собственности затрудняет реализацию ими своих прав и не нарушает права других сособственников, а согласие между всеми ими невозможно.

Кроме того, до внесения изменений в законодательство не будет действовать преимущественное право выкупа машино-мест другими сособственниками в случаях, когда право на парковку оформлено как доля в объекте недвижимости. Суды должны будут отказывать в удовлетворении соответствующих исков, если подтверждается, что фактически машино-место предназначено для индивидуального использования и принадлежит конкретному лицу.

Решения судов по делу Короткова должны быть пересмотрены.