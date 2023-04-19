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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Путин дал указание расширить пункты пропуска в ЛНР и Херсонской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал указание правительству решить проблему транспортной пропускной способности на КПП в Херсонской области и Луганской народной республике.

На совещании с членами правительства в среду он напомнил о своей недавней поездке в эти регионы и акцентировал внимание участников совещания на выявленной им проблеме.

"На что хотел бы обратить внимание (...). Проезжали КПП (...), - большое количество транспорта стоит. На дорогах - нет, дороги более-менее свободные. А на пунктах пропуска - большое количество техники, причем большегрузы, и невоенные. В основном это гражданские. В этой связи, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию", - сказал Путин.

По его словам, решить эту проблему можно за счет расширения пунктов пропуска, увеличения количества досмотровых комплексов и увеличения штата сотрудников, которые их обслуживают.

"И по одному вопросу за деньгами придут в правительство, и по другому - за штатной численностью - тоже придут в правительство. Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать", - сказал Путин.

Он добавил, что в ходе своей недавней поездки в Херсонскую область и ЛНР он воспользовался одним из объездов КПП, и выяснилось, что эта дорога находится в очень плохом состоянии.

"Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет, я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Потому что часть транспорта, спецтранспорт, легковые машины, идут именно в объезд этого основного пункта пропуска. Но там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок", - сказал Путин.

Он обратился к присутствовавшему на совещании вице-премьеру Марату Хуснуллину и дал указание решить проблему. Замглавы правительства пообещал ему сделать все необходимое.

Владимир Путин ЛНР Херсонская область
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