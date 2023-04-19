Площадь лесных пожаров в РФ в 2023 г. втрое превышает показатели прошлого года

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Площади лесных пожаров в России в 2023 году втрое превышают прошлогодние показатели, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по конференц-связи.

"С начала года в России зафиксировано более 1000 очагов лесных пожаров на общей площади 190 тыс. га. Эти показатели значительно превышают прошлогодние значения. При соотносимом количестве очагов их площадь увеличилась более чем в три раза", - сказал министр.

Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами остается на Дальнем Востоке.

"Более 88 процентов приходится на Дальневосточный федеральный округ. Наиболее сложная обстановка в Еврейской автономной области и Бурятии. Так, в Еврейской автономной области площадь, пройденная огнем, составила более 118 тыс. га, что почти в 40 раз превышает показатели прошлого года", - сказал он.

Между тем, и в других регионах отмечается рост площадей пожаров.

"Так в Челябинской области площадь, пройденная огнем, увеличилась в 40 раз и составляет 1800 га. При этом количество зафиксированных пожаров возросло в 14 раз. При этом в Алтайском крае зафиксирован всего один пожар, а в 2022 году их было 33, однако площадь, пройденная огнем, составляет 1400 га, что в 2,6 раза больше показателей прошлого года", - сказал он.

Глава МЧС сообщил также, что с начала паводкоопасного периода на территории 49 субъектов РФ было подтоплено 390 жилых и 39 дачных домов, более 9 тыс. приусадебных участков. На сегодняшний день остаются подтопленными 909 приусадебных участков, 16 низководных мостов и 31 участок автодорог.

Куренков отметил, что пик весеннего половодья смещается на север страны, сложная ситуация ожидается на реках Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

Для обеспечения безопасности на период паводков и лесных пожаров МЧС России дополнительно организовало дежурство самолетов Бе-200 в аэропортах Хабаровска, Красноярска и Ростова-на Дону, а также вертолетов в Забайкальском крае, Курганской области, Бурятии, Якутии.

Куренков заявил также, что по результатам проверок готовности органов управления, сил средств РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в 85 регионах, к паводкоопасному периоду "ограничено готовы" 26 субъектов РФ, к пожароопасному сезону - 25.