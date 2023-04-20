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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье подозреваемого в подготовке теракта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Минеральных Водах сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), готовившего теракт в месте массового пребывания людей.

"ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ - сторонника запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, в четверг мужчину задержали в Минеральных Водах "при подготовке к реализации своего преступного замысла".

Как сообщили в спецслужбе, в ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты "компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами МТО в ближневосточном регионе".

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о подготовке теракта.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации.

ФСБ Ставропольский край Минеральные воды
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