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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Лавров заявил, что отношений между РФ и США сейчас практически нет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Отношения Москвы и Вашингтона в настоящий момент практически отсутствуют, они сводятся к обсуждению вопросов функционирования дипмиссий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны-хозяйки ООН", - сказал Лавров по итогам переговоров в Гаване.

По словам министра, "американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации, против ее законных интересов, против русской культуры, против русских традиций". При этом, как отметил Лавров, США отвели роль "боевого наконечника" киевскому режиму, "накачивая его все новыми и новыми системами вооружений".

"Должно быть всем понятно, что это безнадежный курс", - заявил глава МИД РФ.

МИД РФ США Сергей Лавров
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