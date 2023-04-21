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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Путин и Совбез обсудят профилактику правонарушений в образовательных учреждениях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях России.

"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях Российской Федерации", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

Далее президент передал слово докладчику - министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Владимир Путин Владимир Колокольцев Совет безопасности
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