Путин и Совбез обсудят профилактику правонарушений в образовательных учреждениях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает с членами Совета безопасности дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях России.

"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности, я считаю. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях Российской Федерации", - сказал Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

Далее президент передал слово докладчику - министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.