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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Потребители нескольких районов Крыма отключены от энергоснабжения из-за прекращения генерации на Балаклавской ТЭС в Севастополе, сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго".

"21 апреля в 13:54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах республики Крым", - говорится в сообщении.

Специалисты предприятия ликвидируют последствия аварии. В частности, как сообщила пресс-служба "Крымэнерго", запущены резервные электрические станции, что позволило запитать большую часть потребителей.

В "Крымэнерго" пообещали восстановить энергоснабжение в полном объеме в ближайшее время, не уточнив локацию отключенных потребителей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что большая часть города осталась без электричества в пятницу после срабатывания защиты в магистральных сетях высокого класса.

Без электроэнергии полностью остались Гагаринский и Ленинский районы Севастополя, частично - Нахимовский и Балаклавский районы.

Крым Крымэнерго Балаклавская ТЭС
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