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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 7-9 июня в Сочи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 7-9 июня в Сочи, сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Премьер-министрам предоставят информацию о ходе устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств ЕАЭС в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Пояс и путь", годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них", - сказала Малкина в пятницу на брифинге по итогам состоявшегося 20-21 апреля в Москве заседания Совета ЕЭК, ее цитирует госагентство БелТА.

"Также в повестке - план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС на 2023-2025 годы, мониторинг проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2022 году и другие темы", - добавила официальный представитель ЕЭК.

ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия ЕЭК Сочи
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