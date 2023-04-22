Склад с пивным оборудованием горел на площади 1,6 тыс. кв. м. в Красноярске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в здании склада на площади 1,6 тыс. кв. м. произошло в ночь на субботу в Красноярске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Огонь по всей площади охватил складское помещение с пивным оборудованием в Красноярске по улице М. Цукановой. Сообщение поступило ночью в 00:02 (20:02 21 апреля мск). Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 02:37 (22:37 21 апреля мск) пожар локализован, продолжается проливка и разбор конструкций. На тушение пожара привлекли 70 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек личного состава и 17 единиц техники.