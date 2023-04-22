Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Склад с пивным оборудованием горел на площади 1,6 тыс. кв. м. в Красноярске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в здании склада на площади 1,6 тыс. кв. м. произошло в ночь на субботу в Красноярске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Огонь по всей площади охватил складское помещение с пивным оборудованием в Красноярске по улице М. Цукановой. Сообщение поступило ночью в 00:02 (20:02 21 апреля мск). Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 02:37 (22:37 21 апреля мск) пожар локализован, продолжается проливка и разбор конструкций. На тушение пожара привлекли 70 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек личного состава и 17 единиц техники.

МЧС России Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немеровича-Данченко

Лауреатов "Золотой Маски" наградят в МАМТ им. Станиславского и Немеровича-Данченко

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Журналист-расследователь Христо Грозев признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 21 апреля

Минфин предложит изъять из нацрежима отдельные направления закупок ряда госкомпаний

Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Энергоснабжение в Крыму восстановлено после масштабного отключения

Несколько районов Крыма обесточены из-за отключения на Балаклавской ТЭС

Японская неправительственная организация признана нежелательной в РФ

Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста Христо Грозева

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана

"Газпром" не подтвердил информацию о цене на газ для Казахстана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });