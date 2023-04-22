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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Кабмин дополнительно выделит более 60,5 млрд руб. на строительство соцобъектов и дорог в регионах

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно профинансирует строительство социальных объектов и дорог в регионах России.

"Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

В частности, средства пойдут на реставрацию и приспособление одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина под научно-информационный центр, строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, строительство и реконструкцию участков автодорог "Байкал", "Лена", "Колыма" и "Кавказ".

Правительство РФ Михаил Мишустин
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