Кабмин разработает план мероприятий для реализации концепции технологического развития страны

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Концепция технологического развития на период до 2030 года, над которой завершает работу кабинет министров, направлена на обеспечение независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоение выпуска критически значимой продукции.

Впоследствии для ее реализации будет разработан специальный план мероприятий, говорится в перечне поручений, который премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил по итогам стратегической сессии "Укрепление технологического суверенитета", состоявшейся 11 апреля.

"Одним из ключевых механизмов достижения технологического суверенитета в соответствии с концепцией является запуск новых и перезапуск действующих индустриальных проектов по производству высокотехнологичной продукции. Речь идет о мегапроектах, которые смогут обеспечить импортозамещение и развитие критически важных для страны технологий", - сообщается на сайте кабмина.

По словам премьера, для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции. Также предстоит поднять на принципиально новый уровень производственный, кадровый и научный потенциал страны.