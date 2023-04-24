Правительство одобрило проект соглашения с Белоруссией о признании банковских гарантий

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о взаимном признании банковских гарантий в госзакупках и поручило Минфину подписать его по достижении соответствующей договоренности с белорусской стороной.

Правительственное распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Как говорится в проекте соглашения, банковские гарантии, выдаваемые в России и в Белоруссии в рамках госзакупок, будут признаваться эквивалентными. Там также указано, каким требованиям должны соответствовать банки, желающие работать на рынке банковских гарантий в сфере госзакупок. В числе таких требований - наличие у банка соответствующего кредитного рейтинга, включение банка в перечень организаций, имеющих право предоставлять банковские гарантии в рамках госзакупок.

Кроме того, оговаривается, что к таким банкам со стороны Банка России и Нацбанка Белоруссии соответственно не должны были применяться (в течение последних 6 месяцев) меры по предупреждению банкротства или финансовому оздоровлению.

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров называл проблему взаимного признания банковских гарантий в рамках госзакупок одним из основных препятствий для участия компаний из стран-членов ЕАЭС в закупках российских госзаказчиков - заказчики не могут принимать банковские гарантии участников закупок из государств-членов ЕАЭС для целей обеспечения заявок, исполнения контрактов.

"Такая ситуация признана Евразийской экономической комиссией ограничением в сфере госзакупок для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, - говорил в прошлом году Лавров. - Для его устранения предполагается подготовить и подписать соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Проект этого документа находится в высокой степени готовности - в мае он был одобрен коллегией ЕЭК и направлен на внутригосударственное согласование".

В марте 2023 года ЕЭК заявила о подготовке проекта соглашения о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок и намерении направить документ странам-участницам ЕАЭС на согласование.

"В соглашении (в проекте документа - ИФ) определены требования к банкам, которые имеют право выдавать банковские гарантии для госзакупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также ведению реестра банковских гарантий", - говорила в марте помощник председателя комиссии Ия Малкина.

Россия и Белоруссия активно решают эту "банковскую" проблему с 2022 года, когда был запущен пилотный проект по участию в 2022-2023 годах белорусских банков в системе гарантирования госзакупок. В проекте изначально на добровольной основе принимали участие Сберегательный банк Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции Белинвестбанк, "Банк ВТБ (Беларусь)" и Минский транзитный банк.

Для начала работы в системе гарантирования госзакупок этим банкам необходимо было получить СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей. Также они должны были зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. После выполнения этих требований они были включены в перечень гарантов в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Согласно действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале "Аналитического кредитного рейтингового агентства" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

В 2021 году российские банки выдали участникам госзакупок 803 тысячи банковских гарантий (814 тысяч годом ранее) общим стоимостным объемом 1,5 трлн рублей (1,49 трлн рублей). При этом 561,7 тысячи гарантий на 1,2 трлн рублей были выданы участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта, еще 163,2 тысячи гарантий на 267,2 млрд рублей были выданы для обеспечения заявок на участие в закупках и 76,4 тысячи гарантий на 9,5 млрд рублей пошли на обеспечение гарантийных обязательств.