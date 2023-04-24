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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

На Сахалине три человека погибли при обследовании затопленной баржи

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, которые обследовали затопленную баржу в морском торговом порту Корсаков, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По версии следствия, 24 апреля баржу обследовали пять сотрудников судоремонтного предприятия.

"Трое из них погибли. Двое доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении СК.

Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что сотрудники предприятия проводили водолазный осмотр и очистку плавучего дока. Они спустились во внутреннее невентилируемое помещение для проверки наличия течей, и задохнулись.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч.3 ст.143 УК).

Корсаков Сахалин СКР
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