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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель и основатель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров скончался на 78-м году жизни, сообщили в театре.

"Коллектив Государственного Кремлёвского Дворца с прискорбием сообщает о кончине советского и российского артиста балета и хореографа, основателя, бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера театра "Кремлёвский балет", народного артиста России Андрея Петрова, который ушёл из жизни 23 апреля на 78-м году жизни", - говорится на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Андрей Петров родился 27 декабря 1945 года. В 1965 году окончил Московское хореографическое училище, после более 20 лет выступал на сцене Государственного академического Большого театра СССР, где исполнил свыше пятидесяти партий в спектаклях.

В 1990 году Петров основал Театр балета Кремлевского Дворца съездов (позже - Театр балета Государственного Кремлевского дворца). В 1993-2001 годы был генеральным директором Государственного Кремлёвского дворца, где был режиссёром-постановщиком многих концертных программ.

Андрей Петров Кремлевский балет
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