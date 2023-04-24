Кисловодское озеро откроют для купания после 20-летнего перерыва

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кисловодске городское озеро откроют для купания в 2023 году после реконструкции чаши, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Мэр города Евгений Моисеев уточнил, что в мае озеро, которое называют "Старым", заполнят водой из горной реки Аликоновка, и в нем можно будет купаться впервые за 20 лет.

На работы по восстановлению озера было выделено более 430 млн рублей. За два года там устроили подпорные стенки и откосы плотины, провели реконструкцию водозаборных и водосбросных сооружений с укладкой на дно водоема площадью 10 га водонепроницаемой геомембраны во избежание подтопления прилегающих территорий.

Сейчас на озере заканчивают работы по допуску к купанию и оформляют необходимый сертификат.