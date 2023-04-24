Спрос на туры в Краснодарский край и Крым на майские праздники стал на 20% ниже прошлогоднего

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарский край стал лидером спроса на майские праздники, однако продажи туров и на кубанские курорты, и в Крым снизились на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Мы видим снижение загрузки на 15-20% к прошлому году. И причина чисто техническая: на майские праздники в прошлом году действовал кешбэк и на Крым, и на Краснодарский край. В этом году кешбэка нет, соответственно туристы сконцентрировались на полноценном летнем отдыхе", - рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Как отметил Ромашкин, средняя продолжительность турпоездок на майские - 4,5 ночи.

"С учетом роста цен туристы не готовы уходить в отпуск или брать дни за свой счет, чтобы отправиться на российские курорты в период, когда купальный сезон еще не открыт", - пояснил эксперт.

Ромашкин добавил, что, по сравнению с другими курортами Черного моря, Сочи находится в наиболее выигрышном положении. "Спрос стабильный, несмотря на повышение цен. Позитивное влияние оказывает наличие прямой авиаперевозки на курорт", - добавил он.