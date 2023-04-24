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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Минпромторг предложил распространить льготные программы "Росагролизинга" на пищевиков

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает распространить льготные программы "Росагролизинга" на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Это позволит не только обеспечить их необходимым оборудованием, но и ускорить развитие отечественного машиностроения, считают в ведомстве.

"Мы видим эффективность работы "Росагролизинга" и выходили с инициативой на Минсельхоз, чтобы программы "Росагролизинга" по льготным лизинговым ставкам также распространялись и на переработчиков - не только не те компании, которые являются сельхозпроизводителями и непосредственно выращивают сырье, но и на те компании, которые перерабатывают сырье и выпускают готовую продукцию", - заявила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина на круглом столе в Совете Федерации.

По ее словам, сейчас Минсельхоз прорабатывает этот вопрос.

"Это будет способствовать обновлению фондов пищевых предприятий, плюс - это поддержка российского машиностроения: через такие программы будем реализовывать российское оборудование", - сказала она.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин, проводивший мероприятие, заявил, что этот вопрос "чрезвычайно актуальный" и предложил записать его в решения круглого стола.

Елкина также сообщила, что Минпромторг реализует ряд льготных программ, в том числе в сфере лизинга. Так, на программу льготного лизинга специализированной техники и оборудования, которая также распространяется на пищевое оборудование, в этом году предусмотрен 1 млрд рублей, на 2024-2025 годы - по 1,3 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2022 году компания увеличила поставки аграриям сельхозтехники и оборудования на 24,5% по сравнению с 2021 годом (10,2 тысячи единиц). Ее стоимость выросла на 56%, до 71,5 млрд рублей. Доля компании на российском рынке самоходной сельхозтехники достигла 19%.

Росагролизинг Минсельхоз Минпромторг Совет Федерации Мария Елкина
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