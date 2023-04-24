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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Кремле считают, что давление Запада на РФ не сократится, даже если санкций станет меньше

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Санкций в отношении России может стать меньше, но давление со стороны Запада не сократится, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкции в отношении России будут сняты. На их место введут новые санкции", - сказал Песков, участвуя в понедельник в просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Если санкций со временем будет меньше, давление на Россию не сократится", - отметил он.

По мнению Пескова, "замысел и устремление коллективного Запада, особенно англо-саксов - Великобритании и США, замыслы по подавлению России, замысел избавиться от России никуда не денутся".

"Они всегда останутся", - заключил представитель Кремля.

Дмитрий Песков
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